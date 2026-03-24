Ekranlara "tırnak" darbesi: Uzun tırnaklılar için akıllı oje devrimi!

Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan kapasitif ekranlar, insan parmağındaki elektrik yükünü algılayarak çalışır. Ancak tırnaklar iletken olmadığı için ekranlar bu dokunuşları algılamaz. Kimya öğrencisi Manasi Desai ve danışmanı Joshua Lawrence, mevcut şeffaf ojelere iletkenlik kazandıracak katkı maddeleri üzerinde çalışarak bu sorunu çözmeyi başardı.

Yapılan testlerde, gıda takviyesi olarak bilinen taurin ve sanayide kullanılan etanolamin moleküllerinin karışımıyla hazırlanan ojenin, ekranın elektrik alanını bozarak dokunma sinyali oluşturduğu gözlemlendi. Şeffaf yapısı sayesinde hem çıplak tırnağa hem de mevcut manikürlerin üzerine uygulanabilen bu formül, sadece uzun tırnaklılar için değil, nasırlaşmış parmak uçları nedeniyle ekran algılamasında sorun yaşayanlar için de bir yardımcı teknoloji sunuyor.

Henüz prototip aşamasında olan çalışmanın, ojenin dayanıklılığı ve toksisite oranları optimize edildikten sonra piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bu inovasyon, estetik tercihler ile teknoloji kullanımı arasındaki engelleri kaldırmayı vaat ediyor.