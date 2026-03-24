Hayalet dalgalar efsane değilmiş: Uydular 35 metrelik devleri kaydetti!

Yüzyıllar boyunca denizcilerin anlattığı, bir anda ortaya çıkıp dev gemileri bile yutan "hayalet dalgalar" uzun süre birer deniz efsanesi olarak görüldü. Çünkü klasik dalga teorileri, bu kadar aşırı büyüklükte dalgaların oluşmasını pek olası kabul etmiyordu.

Ancak son yıllarda uydu gözlemleri bu düşünceyi kökten değiştirdi. Özellikle "Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası" (SWOT) görevi sayesinde, yüksekliği 30 metreyi aşan dev dalgaların gerçekten var olduğu net biçimde ölçüldü. Hatta 2024'te Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 35 metreye ulaşan bir örnek kaydedildi. Üstelik bu dalgaların oluşması için her zaman büyük fırtınalara gerek olmadığı da ortaya çıktı.

Bilim insanlarının yaptığı yeni analizler, bu dev dalgaların tek başına rüzgarın etkisiyle değil, birden fazla dalganın belirli bir şekilde birleşmesiyle oluştuğunu gösteriyor. Özellikle sivri tepe ve sığ taban yapısına sahip dalgalar bir araya geldiğinde, enerjilerini kısa sürede toplayarak dev bir "su duvarına" dönüşebiliyor.

Kuzey Denizi'ndeki uzun süreli ölçümler de bu bulguları destekliyor. Elde edilen veriler sayesinde araştırmacılar artık sadece rüzgar hızına değil, dalgaların şekline bakarak da riskli deniz koşullarını tahmin edebiliyor.

Bu gelişmeler, geçmişte nedeni anlaşılamayan gemi kazalarına ışık tutarken, gelecekte denizcilik güvenliği ve kıyı planlaması için çok daha erken uyarı sistemlerinin önünü açıyor.