NASA'nın gözden çıkarabileceği Juno görevi Jüpiter’den büyüleyici veriler sunmaya devam ediyor!

Haberde öne çıkan en çarpıcı gelişme, Juno'nun Jüpiter'in volkanik uydusu Io'da gözlemlediği devasa patlama. Yaklaşık 65.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve eş zamanlı gerçekleşen bu senkronize patlamalar, Io'nun yüzeyinin altında birbirine bağlı devasa bir magma ağının varlığına işaret ediyor. Bu keşif, güneş sistemindeki en aktif volkanik gökcismine dair bilgilerimizi kökten değiştiriyor.

Ayrıca Juno, buzla kaplı Europa uydusunun kabuk kalınlığını ölçerek yaşam barındırma potansiyeline dair kritik ipuçları sağladı. Ancak tüm bu bilimsel başarılara rağmen, Juno'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 2025 Eylül ayında görev süresi dolacak olan aracın, bütçe kısıtlamaları ve radyasyon hasarı nedeniyle Jüpiter'in atmosferine düşürülerek imha edilmesi gündemde. Bilim insanları, aracın hala yüksek kalitede veri sunduğunu belirterek görevin bir kez daha uzatılmasını umut ediyor.