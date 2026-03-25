Bilim dünyasında şok: Dünya'nın günleri uzuyor ve sebebi biz olabiliriz

Normal şartlarda Ay'ın kütleçekim kuvveti, okyanuslardaki gelgitler aracılığıyla Dünya'nın dönüşünü kademeli olarak yavaşlatır. Ancak yeni veriler, son yıllardaki yavaşlamanın bu doğal sürecin çok ötesine geçtiğini gösteriyor. Kutuplardaki buzulların hızla erimesiyle birlikte, devasa miktarda su ekvator bölgesine doğru hareket ediyor. Bu durum, Dünya'nın kütle dağılımını değiştirerek tıpkı kollarını açan bir buz patencisi gibi gezegenin dönüş hızını düşürüyor.

ZAMAN ALGIMIZ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Araştırmacılar, bu yavaşlamanın sadece birkaç milisaniye düzeyinde olduğunu belirtse de, modern teknolojinin bu hassas değişime uyum sağlaması gerekiyor. GPS sistemleri, internet iletişim ağları ve finansal işlemler, saniyenin milyonda biri kadar hassasiyetle çalıştığı için bu "mikrosaniye"lik kaymalar ciddi teknik aksaklıklara yol açabilir.

Bilim insanları, karbon emisyonlarını azaltmadığımız sürece bu sürecin hızlanacağı ve gelecekte zaman ölçüm sistemlerimize "negatif artık saniye" eklemek zorunda kalabileceğimiz konusunda uyarıyor. İklim krizinin artık sadece havayı ve suyu değil, gezegenin temel fiziksel devinimini bile etkilediği bu çalışmayla bir kez daha kanıtlanmış oldu.