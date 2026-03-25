ChatGPT artık sadece konuşmuyor, saklıyor: Yeni "library" özelliği tanıtıldı

Bu yeni özellik, kullanıcıların sohbetler sırasında yüklediği belgeleri, tabloları, sunumları ve görselleri tek bir güvenli merkezde topluyor. "Library", ChatGPT web arayüzünün sol kenar çubuğunda yer alacak ve kullanıcıların geçmişte paylaştığı dosyalara her an erişebilmesine imkan tanıyacak. Böylece, belirli bir dosyayı bulmak için eski sohbet geçmişlerinde uzun aramalar yapma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Öne çıkan detaylar şunlar:

Otomatik Kayıt: ChatGPT'ye yüklenen dosyalar otomatik olarak kütüphaneye kaydediliyor.

Kolay Yeniden Kullanım: Kullanıcılar, yeni bir sohbet başlatırken "Kütüphaneden Ekle" seçeneğiyle daha önce yükledikleri dosyaları tekrar yükleme zahmetine girmeden referans gösterebilecek.

Erişim Kısıtlamaları: Özellik şu an için sadece ChatGPT Plus, Pro ve Business abonelerine sunuluyor. Ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), İsviçre ve Birleşik Krallık dışındaki bölgelerde aktif hale getirildi.

Veri Yönetimi: Bir sohbetin silinmesi, içindeki dosyaların kütüphaneden silinmesine neden olmuyor; kullanıcıların dosyaları manuel olarak silmesi gerekiyor. Silinen veriler ise 30 gün içinde sunuculardan tamamen temizleniyor.

Bu adım, OpenAI'ın ChatGPT'yi sadece bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp, daha kapsamlı bir kişisel asistan ve veri yönetim platformuna dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.