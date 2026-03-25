Fizikte yeni bir dönem: Antimadde ilk kez kamyonla taşındı

Antimadde, normal maddeyle temas ettiği anda her iki yapının da birbirini yok ederek büyük bir enerji açığa çıkarması nedeniyle muhafaza edilmesi en zor maddelerden biridir. CERN bünyesindeki BASE-STEP ekibi, bu sorunu aşmak için 1.000 kilogram ağırlığında, manyetik alanlar ve dondurucu soğutma (kriyojenik) sistemleriyle donatılmış özel bir "vakumlu tuzak" geliştirdi. -269 santigrat dereceye kadar soğutulan bu cihaz, yaklaşık 100 antiprotonu maddeyle temas etmeden havada asılı tutmayı başardı.

Cenevre'deki kampüs içinde gerçekleşen bu başarılı test sürüşü, antimaddenin artık sadece üretildiği devasa hızlandırıcılarda değil, daha hassas ölçümler yapılabilecek sakin dış laboratuvarlarda da incelenebileceğini kanıtladı. Proje koordinatörleri, bu başarının fizikte "yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu belirtiyor. Bir sonraki hedef, bu hassas yükü Almanya'daki Düsseldorf Üniversitesi gibi daha uzak noktalara ulaştırarak evrenin neden maddeden oluştuğu ve antimaddenin neden bu kadar nadir olduğu sorusuna yanıt aramak olacak.