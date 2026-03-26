Antarktika’nın zirvelerinde gizemli keşif: Buzun altındaki dev yapı

İngiliz Antarktika Araştırması (BAS) tarafından yürütülen çalışmada, havadan yapılan yerçekimi ölçümleri ve radyoaktif tarihlendirme yöntemleri kullanıldı. Elde edilen veriler, buzun yaklaşık 7 kilometre altında, 100 kilometre genişliğinde dev bir granit yapının varlığını ortaya koydu. Jurasik Dönem'e, yani yaklaşık 175 milyon yıl öncesine dayanan bu kayaçların, buzulların hareketleriyle yerinden koparak kilometrelerce uzağa ve hatta yukarılara taşındığı anlaşıldı.

Bilim insanları, "glasiyal eratik" (buzul taşı) olarak adlandırılan bu kayaların, Antarktika buz tabakasının geçmişteki hareketlerini anlamak için bir "hazine" değerinde olduğunu belirtiyor. Dr. Tom Jordan, yüzeydeki küçük bir ipucunun buzun altındaki dev bir jeolojik yapıyı deşifre etmelerini sağladığını ifade etti. Bu keşif, sadece kıtanın jeolojik geçmişine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğiyle birlikte buzulların gelecekte nasıl davranacağını ve deniz seviyesi üzerindeki olası etkilerini tahmin etmeye de yardımcı oluyor.