Ay yolunda şaşırtıcı keşif: Kimsenin tahmin edemediği o "gizli bölge" bulundu!

Wensai Shang ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, Chang'e-4 üzerindeki LND (Ay Kondansatörü Nötron ve Dozimetre) cihazından alınan 31 ay döngüsü boyunca veriler analiz edildi. Bulgular, Ay'ın her dönüşünde yaklaşık iki gün boyunca bu "düşük radyasyon bölgesinden" geçtiğini kanıtlıyor. Özellikle öğle öncesi (pre-noon) dönemde radyasyon seviyelerinde %20'ye varan bir düşüş gözlemlendi. Bu koruma, astronotların cildine en çok zarar veren düşük enerjili iyonları kapsıyor.

Bu keşif, gelecekteki Ay görevleri için stratejik bir öneme sahip. Uzay ajansları, astronotların radyasyona maruz kalma riskini en aza indirmek için görev zamanlamalarını bu boşluğa göre planlayabilir. Derin uzay yolculuklarında insan sağlığını ve hassas ekipmanları korumak adına bu bölge, güvenli bir "geçiş koridoru" işlevi görebilir. Araştırmacılar, bu doğal kalkanın keşfinin, Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı kurma çabalarında kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.