Bursa’dan NASA’ya uzanan başarı: Liselilerin yapay zekası dünya birincisi!!

Liselilerin geliştirdiği yazılım, uzayda yapılacak biyoloji deneylerinin olası sonuçlarını kısa süre içinde hesaplayarak sanal ortamda simüle edebiliyor. Ayrıca, proje kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen "arama motoru" ile biyoloji alanında istenilen konu, bilgi veya başlığa kısa süre içerisinde ulaşılabiliyor.

Yarışmada 6 kişilik ekip, 48 saatlik kısıtlı süre içinde biyoloji alanı için proje üretti. Biyoloji alanındaki bilim insanlarının araştırmalarını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli yazılım geliştirerek 1033 ekip arasından birinci olmayı başaran öğrencilerin sistem üzerindeki çalışmaları sürüyor.

Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, sürekli gelişen, yenilikçi ve öncü vizyonuyla her alanda donanımlı bireyler yetiştirebilmek için okulda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öğrencileri sadece akademik anlamda değil, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donatarak mezun etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ünlü, sanatsal, sportif, kültürel, toplumsal ve bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerini aktardı.

Ünlü, öğrencilerin katıldıkları yarışmada elde ettikleri birincilikten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sunduğumuz tüm fırsatlarla öğrencilerimiz üzerine değer katarak sonra ülkemize, dünyaya değer katan çocuklar olacaklar. Biz de bunu önemsiyoruz ve çok fazla çalışma yapıyoruz. Amaç sadece birincilik almak değil, süreçte kazandıkları yetkinlikler... Elbette birincilik ve ödül çok kıymetli fakat çocuklara kattığı değere odaklanmak istiyoruz. Onların geliştirdiği yetkinliklere odaklanmak istiyoruz. Elbette ödül geldiğinde motivasyon oluyor."