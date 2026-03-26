iPhone/Android kullanıcılarının %90'ının bilmediği gizli menüler!

Android kullanıcıları için en popüler gizli durak Geliştirici Seçenekleri'dir. Bu menüye ulaşmak için Ayarlar > Telefon Hakkında sekmesine gidip "Yapım Numarası" üzerine 7 kez üst üste dokunmanız yeterli. Bu işlemden sonra açılan menüde, animasyon hızlarını değiştirerek telefonunuzu hızlandırabilir veya sahte konum (Mock Location) gibi profesyonel ayarları yönetebilirsiniz.

Ayrıca, arama ekranına yazılan özel kodlar da cihazınızın sağlığını test etmenize olanak tanır. Örneğin, birçok Android cihazda *#0*# tuşlaması ile ekranın renk kalitesini, titreşimi ve sensörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğiniz kapsamlı bir test menüsü açılır.

iPhone'un Saklı Gücü: "Saha Testi" Modu

Apple, sadelikten yana olsa da mühendislerin kullandığı özel bir ekranı kullanıcılarından gizli tutar. iPhone'unuzun arama ekranına *3001#12345#* yazıp arama tuşuna bastığınızda "Field Test" moduna giriş yaparsınız. Bu menü, özellikle şebeke sinyalinin sayısal değerlerini (dBm cinsinden) görmenizi ve telefonunuzun hangi baz istasyonuna bağlı olduğunu anlamanızı sağlar.

Ayrıca, iPhone'un "Erişilebilirlik" ayarları altında yer alan "Arkaya Dokun" özelliği, birçok kişi tarafından bilinmese de telefonun arkasına iki veya üç kez vurarak ekran görüntüsü alma ya da feneri açma gibi işlemleri gizli birer kısayola dönüştürür.

Neden Bu Menüleri Bilmelisiniz?

Bu gizli menüler sadece teknoloji meraklıları için değil, cihazında sorun yaşayan veya ikinci el telefon alacak kullanıcılar için de hayati önem taşır. Cihazın donanım performansını saniyeler içinde ölçmek, teknik servise gitmeden önce size büyük bir avantaj sağlar. Ancak unutmayın; bu menülerdeki gelişmiş ayarları bilmeden değiştirmek, sistem kararlılığını etkileyebilir.