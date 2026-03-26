Mars’ta korkutan hızlanma: Bilim dünyası ayakta, neler oluyor?

Gezegenin neden hızlandığına dair gizem, yer kabuğunun derinliklerinde yatan devasa bir kütle hareketine işaret ediyor. Delft Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, Mars'ın ekvator bölgesinde yer alan dev volkanik alan Tharsis'in altında "negatif kütle anomalisi" olarak adlandırılan hafif bir yapının yükseldiğini keşfetti. Bu süreç, buz pateni yapan bir sporcunun kollarını kendine çekerek daha hızlı dönmesine benzer bir fiziksel etki yaratıyor. Yeraltındaki hafif materyaller yukarı doğru hareket ederken, daha ağır olan kütleler gezegenin dönüş eksenine yaklaşarak dönüş hızını artırıyor.

Bu bulgular, milyarlarca yıldır jeolojik olarak "ölü" kabul edilen Mars'ın iç yapısının aslında hâlâ dinamik olduğunu ve aktif bir ısı barındırdığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu yeraltı hareketliliğinin gezegenin yüzeyindeki devasa volkanların nasıl oluştuğunu da açıklayabileceğini belirtiyor. Sonuç olarak Mars, evrendeki sessiz imajının aksine, içten dışa doğru değişmeye ve hızlanmaya devam ediyor.