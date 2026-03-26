Milli teknoloji dünya vitrininde: TÜRKSAT, TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN ABD'de!

Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları TÜRKSAT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN ve PROFEN, dünya uydu ekosisteminin önde gelen organizasyonlarından biri olan Satellite 2026'da ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Sektörde uzun yıllardır "Satellite" ismiyle markalaşan ve savunma sanayisi odaklı "GovMilSpace" etkinliğini bünyesine katarak SATShow çatısı altında düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından ticari liderler, kamu ve askeri karar alıcılar ile teknoloji profesyonellerini ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirdi.

Uydu sektörünün en önemli temsilcilerini 1981 yılından bu yana buluşturan fuarda, TÜRKSAT, TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN de boy gösterdi. Türk firmaları, 23-26 Mart'ta düzenlenen fuarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.