Türk bilim insanından dikkat çeken başarı: Uzaya dayanıklı güneş hücresi geliştirildi!

Almanya'daki LMU Üniversitesi'nde Dr. Erkan Aydın liderliğinde çalışan araştırmacılar, hem daha dayanıklı hem de daha verimli yeni bir perovskit güneş hücresi geliştirdi. Yeni nesil hücre, özellikle uzay ortamındaki sert sıcaklık değişimlerine karşı direnç gösterecek şekilde tasarlandı.

Araştırmada hücreler, alçak Dünya yörüngesindeki koşulları taklit etmek amacıyla -80°C ile 80°C arasındaki aşırı sıcaklıklarda test edildi. Sonuçlara göre geliştirilen güçlendirilmiş hücreler, zorlu termal döngülerin ardından başlangıç performansının yaklaşık yüzde 84'ünü korumayı başardı.

Bilim insanları, perovskit hücrelerde sık görülen çatlama ve katman ayrılması sorununu aşmak için "çift moleküler güçlendirme" adı verilen yeni bir yöntem kullandı. Bu sayede malzemenin yapısal dayanıklılığı artırılırken, hücrenin elektriksel performansı da iyileştirildi.

Geliştirilen hücre, yüzde 26'nın üzerinde güç dönüşüm verimliliğine ulaştı. Bu oran, benzer koşullardaki standart hücrelere göre daha yüksek performans anlamına geliyor. Çalışmanın, yalnızca uzay teknolojileri için değil, Dünya'daki zorlu çevre koşullarında çalışan güneş enerjisi sistemleri için de önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.