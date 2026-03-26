Washington’da Türk rüzgarı: TUSAŞ, Satellite 2026’da uzay gücünü sergiledi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), küresel uzay ve uydu endüstrisinin en önemli buluşmalarından biri olan "Satellite 2026"da Türkiye'nin uzay alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde tanıttı.

Sektörde uzun yıllardır "Satellite" ismiyle markalaşan ve savunma sanayisi odaklı "GovMilSpace" etkinliğini bünyesine katarak SATShow çatısı altında düzenlenen fuar, 23-26 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kurulan Türkiye pavilyonunda yer alan TUSAŞ, milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ve yer gözlem uydusu GÖKTÜRK Yenileme maketlerini sergileyerek katılımcıların ve küresel sektör temsilcilerinin ilgisini topladı.

Uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübesiyle haberleşme ve yer gözlem uyduları nezdinde yürüttüğü projelerle Türkiye'nin uzaydaki tam bağımsızlık hedefine liderlik etmeye devam eden TUSAŞ, fuarda tanıttığı vizyon ve sistemlerle Türkiye'nin uydu teknolojilerinde ulaştığı ileri seviyeyi uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.

TUSAŞ, yüksek çözünürlüklü uydu üretiminde stratejik projeler yürütüyor

TUSAŞ, uzay alanındaki faaliyetlerini sürdürürken özellikle yüksek çözünürlüklü uydu üretimi konusunda stratejik projelere imza atıyor.

Yer gözlem uyduları programları kapsamında yüksek çözünürlüklü elektro-optik (EO) görev yüküne sahip GÖKTÜRK Yenileme uydusu ile Türkiye'nin uzaydan görüntüleme yetenekleri en üst seviyeye taşınıyor.

Her türlü hava şartında, gece ve gündüz fark etmeksizin yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilme kabiliyetine sahip sentetik açıklıklı radar (SAR) görev yükü barındıran GÖKTÜRK-3 uydu projesi çalışmaları da devam ediyor.

Bu ileri teknoloji projeleri, Türkiye'nin sivil ve askeri alandaki istihbarat, çevre takibi, tarım ve afet yönetimi gibi kritik ihtiyaçlarını tamamen milli imkanlarla karşılamasını sağlıyor.

Dünya çapında hızla büyüyen uzay ekonomisinde aktif ve belirleyici bir oyuncu olmayı hedefleyen TUSAŞ, "Satellite 2026"yı stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Küresel uydu pazarındaki pazar payını artırmak, stratejik ortaklıklar kurmak ve ihracat odaklı büyümeyi desteklemek amacıyla etkinlik boyunca çeşitli iş geliştirme faaliyetlerinde bulunan TUSAŞ, uluslararası otoriteler, potansiyel müşteriler ve tedarikçilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

TUSAŞ, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda, gökyüzünde ve uzayda Türkiye'yi en güçlü şekilde temsil etmeye ve geleceğin teknolojilerini bugünden inşa etmeye kararlılıkla devam etmeyi hedefliyor.