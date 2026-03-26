Yapay zeka kullanıyorsanız dikkat! Hesabınız boşaltılabilir

İnsanların alternatif ararken sahte yazılımlarla karşılaştığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Yapay zekanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte haliyle bir takım risk ve sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Son dönemde de karşılaştığımız olay şu şekilde özetlenebilir, sahte yapay zeka araçları. Yani insanlar meraklı olduğu ya da alternatif aradıkları için farklı yapay zeka araçlarını kullanabilir miyim diye incelemelere girdikleri için de haliyle yapay zeka görünümünde ancak sizin bilgilerinizi çalan bir takım yazılımlarla karşılaşmaktayız. Öncelikle bir yapay zeka aracını kullanırken yine herhangi bir siteyi kullandığımızda olduğu gibi haliyle çok önemli bilgileri vermememiz lazım. Bir akademisyensek ilk defa yayınlanacak bir buluşumuz varsa bunu yapay zeka ile paylaşmak zaten doğru değil ama hiç bilmediğiniz bir yapay zeka aracına bunu verip de incelemesini istemek aslında bunun ifşa olmasının ya da yaygınlaşmasının yolunu açacaktır. O yüzden bizim bu konuda biraz daha araştırma yapıp uzman önerilerini de dikkate almamız gerekiyor" dedi.

Topuzoğlu, verilen bilgilerin kötü amaçlarla kullanılabileceğini veya veri tabanı oluştutulabileceğini söyleyerek, "Yapay zeka aracını kullanırken bir konu danışıyoruz. Bazen her ne kadar doğru olmasa da paylaşıyoruz. Bu özel bilgileri verdiğimiz anda bunlar kayıt altına alınıp bir zaman sonrasında aleyhimize kullanılabilir ya da bu bilgiler işlenerek farklı amaçlarla da kötü kişilerin elinde bir veri tabanı haline getirilip daha kötü kurumlara ve insanlara pazarlanabilir" ifadelerini kullandı.