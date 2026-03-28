Bilim dünyası ayakta: O dev uyandı, haritalar sil baştan yazılıyor!

Georgia State Üniversitesi'nden Paulo J. Hidalgo liderliğindeki ekip, Orta Kosta Rika boyunca yayılan kül tabakalarını analiz etti. Çalışma, Poás'ın yaklaşık 5.000 yıl önce dramatik bir değişim geçirdiğini gösteriyor. Geçmişte nadir fakat çok şiddetli patlamalarla çevreye geniş çaplı döküntüler saçan yanardağ, artık daha sık gerçekleşen "freatik" (buhar kaynaklı) patlamalar ve gaz çıkışlarıyla karakterize ediliyor.

Bu değişim, modern afet yönetimi için kritik bir önem taşıyor. Eski devasa patlamalar yerine, günümüzdeki küçük ölçekli patlamalar bile rüzgarın yönüne bağlı olarak geniş bölgelere kül yayabiliyor. Bu durum; tarım, turizm ve şehirlerdeki günlük yaşam üzerinde doğrudan tehdit oluşturuyor. Özellikle 2017'deki patlamalarda görüldüğü üzere, asitli aerosoller ve kül serpintisi bölgedeki yaşam kalitesini ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, yanardağın karmaşık geçmişinin anlaşılmasının, sadece büyük felaketlere değil, modern dünyayı felç edebilecek "küçük ama sık" olaylara karşı da hazırlıklı olmayı sağladığını vurguluyor. Yeni veriler, belirsizlikleri ortadan kaldırarak planlamacıların daha net tahliye ve koruma stratejileri geliştirmesine imkan tanıyacak.