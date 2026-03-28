Çernobil'in gizemli mantarı: Radyasyonu enerjiye dönüştüren yaşam formu

Mantarın bu mucizevi direncinin sırrı, ona koyu rengini veren melanin pigmentinde gizli. Bilim insanları, bitkilerin güneş ışığını fotosentez yoluyla enerjiye dönüştürmesine benzer şekilde, bu mantarın da iyonlaştırıcı radyasyonu hasat ederek enerji ürettiğini öne sürüyor. "Radyosentez" olarak adlandırılan bu süreçte melanin, hem radyasyonun zararlı etkilerini engelleyen bir kalkan görevi görüyor hem de bu tehlikeli ışınımı metabolik bir kazanca dönüştürüyor. Yapılan deneyler, mantarın yoğun radyasyon altında çok daha hızlı büyüdüğünü kanıtladı.

Bu keşif, sadece biyoloji dünyasını değil, uzay araştırmalarını da heyecanlandırıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilen testler, mantarın kozmik radyasyonu emme konusundaki başarısını ortaya koydu. Gelecekte Mars gibi uzun süreli uzay görevlerinde, astronotları korumak amacıyla bu mantardan elde edilen canlı radyasyon kalkanlarının kullanılabileceği düşünülüyor. Doğanın en ekstrem koşullarına bile uyum sağlayan bu gizemli canlı, bilim dünyasına yeni ve umut verici bir perspektif sunuyor.