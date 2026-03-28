Edirne’de tarihi buluşma: Milli savunma sistemleri şehitler anısına sergilendi!

Sezer, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anma programlarıyla Edirne'nin direnişi ve kahramanlıklarının bir kez daha yad edildiğini söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında düzenlenen "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de buluşuyor" etkinliğiyle kentte mini bir savunma fuarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Devralınan bayrağın her gün daha ileri taşınacağını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Yeni nesil bu büyük emaneti Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşıyacak. Bugün 50'ye yakın yerli ve milli savunma sistemi sergilendi. Bayraktar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı TİHA ve TB2'ler semalarda yer aldı. F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleri de saygı uçuşu gerçekleştirdi. Yerli ve milli sistemlerimizi gençlerimize tanıtma fırsatı bulduk."

Etkinlikle kentte adeta mini bir savunma fuarının gerçekleştirildiğini dile getiren Sezer, iki tarihi anekdota da değindi.