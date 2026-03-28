Güneşsiz yaşam mümkün mü?

Araştırmaya göre, bu uydular gezegenlerinden kopmadan galakside sürüklenirken, aralarındaki kütleçekimsel etkileşim "gelgit ısınmasına" yol açıyor. Bu sürtünme kaynaklı iç ısı, güneş ışığı olmasa dahi uyduların alt katmanlarındaki okyanusların donmasını engelliyor. Ancak bu ısının korunması için atmosferik koşullar kritik önem taşıyor. Dünyadaki sera etkisine benzer şekilde, yüksek basınç altındaki yoğun hidrojen atmosferi ısıyı hapsederek koruyucu bir katman oluşturabiliyor.

Çalışma, bu tür uyduların yaklaşık 4,3 milyar yıl boyunca –yani neredeyse Dünya'nın yaşı kadar– yaşama elverişli koşulları sürdürebileceğini öngörüyor. Araştırmacılar, bu ortamdaki gelgit kuvvetlerinin yarattığı ıslanma-kuruma döngülerinin, erken Dünya'daki gibi kompleks moleküllerin oluşumunu ve dolayısıyla yaşamın başlangıcını tetikleyebileceğini belirtiyor. Samanyolu Galaksisi'nde yıldızlar kadar çok serseri gezegen olabileceği tahmini, evrenin en karanlık köşelerinde bile yaşamın yeşermiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.