Hemen kontrol edin! iPhone’unuzda bu ayarı yapmayan herkes izleniyor olabilir

Axios'un raporuna göre, başlangıçta bir Amerikan savunma sanayii yüklenicisi tarafından ABD hükümeti için geliştirilen "Coruna" adlı hack kiti, Çinli bir siber suç grubunun eline geçti. Bu yazılım, sahte finans ve kripto siteleri üzerinden "sıfır tıklama" (zero-click) yöntemiyle cihazlara bulaşabiliyor. Rusya merkezli olduğu değerlendirilen "DarkSword" ise iMessage, WhatsApp ve Telegram yazışmaları ile konum verilerini sızdırabilme kapasitesine sahip.

Uzmanlar, ticari casus yazılım sektörüne yapılan yatırımların bu karmaşık araçları artık "bol ve ulaşılabilir" hale getirdiğini belirterek her iPhone kullanıcısının güvenlik konusunda endişelenmesi gerektiğini vurguluyor. Apple kanadından yapılan açıklamada ise söz konusu açıkların çoğunun yeni iOS sürümleriyle kapatıldığı belirtildi. Kullanıcılara güvenliği sağlamak adına cihazlarını daima güncel tutmaları ve yüksek riskli durumlarda Apple'ın "Kilitleme Modu"nu (Lockdown Mode) aktif etmeleri tavsiye ediliyor.