ISS, Dünya’nın 88 kilometre üzerindeki gizemli atmosferik dalgaları görüntüledi

ISS'nin dışına yerleştirilen AWE enstrümanı, çıplak gözle görülmeyen ve "hava ışıması" (airglow) olarak bilinen zayıf kızılötesi ışımaları takip ederek bu dalgaları tespit etti. Elde edilen veriler, kasırganın yarattığı sarsıntıların tıpkı suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi atmosferin en üst katmanlarına kadar ulaştığını gösterdi. Bu fenomen, yer tabanlı hava olaylarının uzay sınırındaki ince hava tabakasıyla doğrudan bir bağlantısı olduğunu kanıtlıyor.

Bu keşif, bilimsel bir merakın ötesinde büyük bir teknolojik öneme sahip. Üst atmosferdeki bu tür dalgalanmalar; uyduların yörünge dengesini bozabiliyor, GPS sinyallerini etkileyebiliyor ve küresel iletişim ağlarında aksamalara yol açabiliyor. Uzmanlar, AWE'den gelen verilerin uzay hava durumunu daha isabetli tahmin etmek ve kritik uydu sistemlerini korumak için hayati bir rol oynayacağını belirtiyor. Bu çalışma, Dünya'nın alt katmanlarındaki hava koşullarının, uzayın derinliklerine kadar uzanan karmaşık bir etkileşim ağına sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.