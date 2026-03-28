Siber dolandırıcıların korkulu rüyası: "Şüphe en büyük kalkandır"

Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor, çeşitli organizasyonlar, okullar ve köylerde vatandaşları uyarıyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Üsteğmen İsmail Doğançay, vatandaşların dolandırıcılığa maruz kalmamaları için internette güvenilir siteleri tercih etmelerinin önem taşıdığını söyledi.

Dolandırıcıların en önemli kaynağının güven sağlamak olduğunu vurgulayan Doğançay, "Bunun için sahte şirket profilleri, sahte web siteleri, ünlü kişilerin adını kullanarak sosyal medya platformları üzerinden olumlu yorumlar gibi yöntemlerle profesyonel görünüm yaratırlar. İletişim sağlayan kişilerin güvenini kazanarak acele ettirmeye çalışırlar. 'Son fırsat', 'günün kampanyası' gibi kişinin düşünmesine zaman bırakmadan para göndermesini sağlamaya çalışırlar." dedi.

Vatandaşların gerçek dışı yüksek kazanç vaatlerine şüpheyle yaklaşmaları gerektiğine dikkati çeken Doğançay, "Lisanslı kurumlar dışında kimseye para göndermemek, web sitesi ve şirket bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamak, acele ettiren her teklifi otomatik olarak reddetmek gerekir. Kripto veya şirket adına olmayan IBAN numaralarına havale yoluyla gönderilen paranın çoğu zaman geri alınamayacağının bilinmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.