2050’de dünya nüfusunun yarısı miyop olabilir! Bu günlük alışkanlık gözlerinizi bozuyor

Bilim insanları, dünya nüfusunun yarısının 2050'ye kadar miyop (uzağı görememe) olabileceğini söylüyor ve bunun sadece ekranlarla ilgili olmadığını belirtiyor. Araştırmalar, yakın odaklanma gerektiren aktivitelerin, özellikle loş ışıkta yapıldığında göz üzerinde ekstra stres oluşturduğunu gösteriyor. Bu durum, göz bebeğinin sürekli kasılı kalmasına ve gözün uzamasına yol açarak uzak görüşü bulanıklaştırıyor.

Uzmanlar, ekran süresinin etkili olduğunu kabul etmekle birlikte, esas sorunun iç mekan yaşam tarzı ve yeterince güneş ışığı almamak olduğunu vurguluyor. Dışarıda vakit geçirmek, doğal ışık sayesinde retinanın rahatlamasını sağlıyor ve miyop riskini azaltabiliyor. Ancak, çocuklarda oyun ve dış mekan aktivitesinin azalması, bu sorunu büyütüyor. Tedaviler tek başına yeterli olmayabilir; günlük alışkanlıklar değişmedikçe etkisi sınırlı kalıyor.