Astronomlar ilk kez bir süpernovada “cıvıltı” sinyali yakaladı!

Astronomlar, SN 2024afav adlı süper parlak bir süpernovada alışılmadık bir "cıvıltı" (chirp) sinyali fark etti. Işık, kısa aralıklarla hızlanarak yanıp sönüyordu ve bu, süpernovanın merkezinde dönen güçlü manyetik alanlı bir magnetar olduğunu gösterdi.

Magnetarın etkisiyle uzay-zaman bükülüyor, çevresindeki disk sallanıyor ve disk içe kayarken ışık daha hızlı "cıvıldıyor". Bu gözlem, süper parlak süpernovalarda magnetar modelini ilk kez kesin olarak doğruladı ve genel görelilik kuramının süpernova mekaniklerini açıklamak için kullanıldığı ilk örnek oldu.