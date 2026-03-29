Astronotlar için büyük müjde: Ay’da sabah saatleri daha güvenli

Çin'in Chang'e-4 ay aracı, Dünya ile Ay arasındaki bölgede kozmik ışınların daha az olduğu dev bir "boşluk" keşfetti. Bu alan, Dünya'nın manyetik alanının Ay'a daha önce düşünüldüğünden daha uzak mesafelerde etkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, Ay sabahı (yerel sabah saatleri) sırasında bu boşluktan geçmek, astronotların maruz kaldığı radyasyonu yaklaşık %20 azaltıyor. Bu bulgu, gelecekteki Ay görevlerinde yüzey çalışmalarının güvenliğini artırmak ve astronotları yüksek enerjili kozmik ışınlardan korumak için kullanılabilir.