Göktaşı Ay’ı vurdu: 225 metre çapında yeni çukur

NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı (LRO), Ay yüzeyinde nadir görülen büyük bir çarpışma izine rastladı. Yaklaşık 225 metre çapındaki kraterin 2024 baharında oluştuğu tahmin ediliyor ve bu, LRO'nun modern gözlemleri sırasında kaydettiği en büyük ikinci krater.

Çarpışma, bölgede daha önce var olan küçük kraterleri yok etti ve fırlayan en büyük kaya parçasının boyutu 11 metre olarak ölçüldü. Bilim insanları, bu gözlemin Ay'ın sürekli göktaşı bombardımanı altında olduğunu ve büyük çarpışmaların nadir olduğunu doğruladığını belirtiyor.

Yaklaşık 17 yıldır Ay yörüngesinde görev yapan LRO, bu keşifle Ay yüzeyindeki değişimlerin milimetrik olarak izlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.