Yapay zeka enerji krizini bu yeni sistemle aşabilir! 100 kat daha az elektrik tüketiyor

Araştırmacılar, yapay zekanın enerji tüketimindeki devasa artışı azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Tufts Üniversitesi ekibi, sinir ağlarını sembolik akıl yürütme ile birleştiren nöro-sembolik AI sistemiyle, robotların görevleri daha hızlı ve doğru yapmasını sağlarken enerji kullanımını 100 kat azaltmayı başardı.

Geleneksel sistemler uzun eğitim ve yüksek enerji gerektirirken, nöro-sembolik yaklaşım hem eğitim süresini kısaltıyor hem de görev hatalarını en aza indiriyor. Uzmanlar, bu yöntemin yapay zekanın sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğe taşınmasında kritik rol oynayabileceğini belirtiyor.