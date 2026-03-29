Yapay zeka enerji krizini bu yeni sistemle aşabilir! 100 kat daha az elektrik tüketiyor
Yapay zeka, son yıllarda hızla artan enerji tüketimiyle gündemde. Tufts Üniversitesi araştırmacıları, sinir ağlarını sembolik akıl yürütme ile birleştiren nöro-sembolik AI sistemiyle bu soruna çözüm sundu. Geliştirilen yöntem, robotların görevleri daha doğru ve hızlı yapmasını sağlarken enerji kullanımını 100 kat azaltabiliyor.
Geleneksel sistemler uzun eğitim ve yüksek enerji gerektirirken, nöro-sembolik yaklaşım hem eğitim süresini kısaltıyor hem de görev hatalarını en aza indiriyor. Uzmanlar, bu yöntemin yapay zekanın sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğe taşınmasında kritik rol oynayabileceğini belirtiyor.