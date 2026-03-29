Zuckerberg'ün koltuğunda artık "Yapay Zeka" var: Meta'da hiyerarşi dönemi bitiyor!

Meta dünyasında radikal bir dönüşüm yaşanıyor: "Zuckerberg'ün yerini yapay zeka mı alıyor?" sorusu teknoloji kulislerini hareketlendirdi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün, kendi görevlerinin bir kısmını özerk bir şekilde yürütebilen kişisel bir yapay zeka asistanı geliştirdiği ortaya çıktı. The Wall Street Journal tarafından duyurulan bu araç, Zuckerberg'ün insan raporlarına ihtiyaç duymadan doğrudan bilgiye ulaşmasını ve yönetim kademelerini devre dışı bırakmasını sağlıyor.

ŞİRKET İÇİNDE YAPAY ZEKA AJANLARI DÖNEMİ

Bu adım, Meta'nın tüm iş akışını yapay zeka ile entegre etme stratejisinin sadece bir parçası. Şirket içinde geliştirilen yeni araçlar arasında şunlar dikkat çekiyor:

Second Brain (İkinci Beyin): Şirket belgelerini aramak ve düzenlemek için tasarlanmış devasa bir dijital hafıza.

My Claw: Çalışanların adına diğer iş arkadaşlarıyla veya onların yapay zeka ajanlarıyla iletişim kuran bir asistan.

Yapay Zeka Mesajlaşma Grubu: Botların kendi aralarında veri alışverişi yaparak kararlar alabildiği özel bir panel.

YENİ TREND: "TOKENMAXXİNG"

Zuckerberg'ün bu hamlesi, Silikon Vadisi'nde yükselen "Tokenmaxxing" trendiyle eş zamanlı geldi. Mühendislerin iş süreçlerinde yapay zekayı (token kullanımını) en üst seviyeye çıkarması anlamına gelen bu terim, verimlilik yarışında yeni bir statü sembolü haline dönüştü. Ancak yazılım mühendisi Gergely Orosz gibi isimler, çıktı kalitesine bakılmaksızın yapay zeka kullanmamanın artık bir "kariyer riski" oluşturduğuna dair uyarıda bulunuyor.

HİYERARŞİ AZALIYOR, RİSKLER ARTIYOR

Zuckerberg, yapay zeka araçları sayesinde ekiplerdeki hiyerarşiyi azalttıklarını ve eskiden büyük grupların yaptığı işleri artık tek bir yetenekli kişinin yapabildiğini savunuyor. Meta bu vizyonu desteklemek için otonom yapay zeka girişimleri Manus ve Moltbook'u da bünyesine kattı.

Ancak güvenlik uzmanları temkinli. Syracuse Üniversitesi'nden Adam Peruta, yarı otonom ajanların gerçek verilere bağlanmasının büyük güvenlik açıklarına yol açabileceğini belirterek, bu sistemlerin "kritik altyapı" ciddiyetiyle korunması gerektiğini vurguluyor.