Bilim insanları açıkladı: Dünya’nın içinde okyanuslardan büyük su olabilir

Dünya'daki su denince akla ilk olarak okyanuslar, nehirler ve yer altı kaynakları geliyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, gezegenimizin çok daha derinlerinde devasa miktarda su saklı olabileceğini ortaya koydu.

Northwestern ve New Mexico üniversitelerinden araştırmacılar, Kuzey Amerika'nın yaklaşık 640 kilometre altında yer alan manto geçiş bölgesinde büyük bir su rezervine işaret eden güçlü kanıtlar buldu. Ancak bu su, bildiğimiz anlamda sıvı halde bir göl ya da okyanus şeklinde bulunmuyor.

Bilim insanlarına göre su, aşırı sıcaklık ve basınç altında "ringwoodite" adı verilen mineralin kristal yapısına hapsolmuş durumda. Yapılan hesaplamalar, bu derin katmandaki kayaların yalnızca küçük bir kısmının bile su içermesi halinde, toplam miktarın yeryüzündeki okyanusların birkaç katına ulaşabileceğini gösteriyor.

DEPREM DALGALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Araştırmacılar bu sonuca, ABD genelindeki binlerce sismometreden elde edilen verileri inceleyerek ulaştı. 500'den fazla depremin oluşturduğu sismik dalgaların yer altındaki hareketleri takip edildi.

Su içeren kayaların deprem dalgalarını daha yavaş ilettiği biliniyor. İncelemelerde, dalgaların manto geçiş bölgesine ulaştığında belirgin şekilde yavaşladığı görüldü. Bu durum, bölgedeki kayaların su bakımından zengin olabileceğini ortaya koydu.

Ekip ayrıca laboratuvar ortamında ringwoodite mineralini üretip, Dünya'nın derinliklerindeki basınç ve sıcaklık koşullarını taklit ederek elde ettikleri verileri sismik bulgularla karşılaştırdı. Sonuçlar, yerin derinliklerinde suyun minerallerin içine hapsolmuş halde bulunduğu ihtimalini güçlendirdi.

OKYANUSUN KÖKENİ YENİDEN ARAŞTIRILIYOR

Bu keşif, Dünya'daki suyun nasıl ortaya çıktığına dair bilimsel tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Yeni bulgular, suyun yalnızca dış uzaydan gelen gök cisimleriyle taşınmış olmayabileceğini, gezegenin kendi iç yapısında da çok büyük su rezervleri barındırabileceğini gösteriyor.