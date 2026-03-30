Bilim insanları açıkladı: İnka uygarlığı 600 yıl önce bilgisayar sistemi geliştirmiş olabilir

Bilim insanları, İnka uygarlığının yaklaşık 600 yıl önce geliştirdiği "quipu" adlı düğümlü ip sisteminin, modern bilgisayar sistemlerine benzer şekilde veri depolama ve işleme özellikleri taşıdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu sistem; dosyalama, hesaplama ve hatta şifreleme gibi işlevleri yerine getirebilecek bir yapıya sahip. Uzmanlar, İnka'ların yazı sistemi olmadan bile oldukça gelişmiş bir bilgi teknolojisi kullandığını belirtiyor.