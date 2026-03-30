Evrende ölçülen en şiddetli rüzgar tespit edildi

Bilim insanları, evrende şimdiye kadar ölçülen en şiddetli rüzgarı ilk kez tespit etti. M82 galaksisinin merkezinden çıkan gaz akışının saatte 3 milyon kilometreden fazla hızla hareket ettiği belirlendi. Yaklaşık 25 milyon derece sıcaklıktaki bu gaz, galaksiden her yıl Güneş kütlesine eşdeğer büyük miktarda maddeyi uzaya savuruyor. Araştırmacılar, bu keşfin galaksilerin nasıl evrimleştiğini anlamada önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.