sabah
Teknokulis Haberler Yan mı sırt üstü mü? Bilim en sağlıklı uyku pozisyonunu açıkladı

Uyku pozisyonu, gece boyunca aldığınız dinlenmenin kalitesini doğrudan etkileyebiliyor. Bilimsel araştırmalar, yan ya da sırt üstü yatmanın farklı avantajları olduğunu ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:38

Bilim insanlarına göre en iyi uyku pozisyonu kişiden kişiye değişiyor. Yan yatmak omurga hizasını korumaya yardımcı olurken, sağ tarafa yatmak kalp üzerindeki baskıyı azaltabiliyor. Sol tarafa yatmanın ise beyin atıklarının temizlenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre önemli olan, nefes almayı kolaylaştıran ve vücudu rahat tutan pozisyonu bulmak.