Bilim insanlarından çığır açan keşif! Ahşap atıkları yakıta dönüştürüldü

Bilim insanları, değersiz ahşap atıklarını yakıta dönüştürebilen yeni bir yöntem geliştirdi. Elektrik destekli bu sistem, odunun en dayanıklı bileşeni olan lignini parçalayarak yüksek değerli kimyasallara dönüştürmeyi başarıyor. Araştırmacılar, yeni yöntemin fosil yakıta ihtiyaç duymadan çalıştığını ve sürdürülebilir enerji üretimi için önemli bir adım olabileceğini belirtiyor.