Bilim insanlarından çığır açan keşif! Ahşap atıkları yakıta dönüştürüldü
Bilim insanları, enerji üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir yönteme imza attı. Geliştirilen elektrik destekli süreç sayesinde, çoğu zaman atık olarak değerlendirilen ahşap parçaları yakıta dönüştürülebiliyor.
Bilim insanları, değersiz ahşap atıklarını yakıta dönüştürebilen yeni bir yöntem geliştirdi. Elektrik destekli bu sistem, odunun en dayanıklı bileşeni olan lignini parçalayarak yüksek değerli kimyasallara dönüştürmeyi başarıyor. Araştırmacılar, yeni yöntemin fosil yakıta ihtiyaç duymadan çalıştığını ve sürdürülebilir enerji üretimi için önemli bir adım olabileceğini belirtiyor.