Bitter mi sütlü mü? Uzmanlar çikolata tartışmasına son noktayı koydu

Bitter çikolata, genellikle sütlü çikolataya göre daha sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor. Bunun nedeni, bitter çikolatanın daha yüksek kakao oranına ve daha düşük süt içeriğine sahip olması. Uzmanlar, bitter çikolatanın magnezyum, demir ve antioksidan açısından daha zengin olduğunu, bu sayede kalp sağlığına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Ancak uzmanlara göre bitter çikolata her zaman daha sağlıklı anlamına gelmiyor. Bazı bitter çikolataların yüzde 40-50 oranında şeker içerebildiği ve bu nedenle tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, çikolata tercihinde kakao oranı yüksek ve şeker oranı düşük ürünlerin seçilmesini, her iki çikolata türünün de ölçülü tüketilmesini öneriyor.