ChatGPT ilk kez kanıtlanmamış bir matematik problemini çözdü

Araştırmada, matematikçiler Ran ve Teng tarafından 2024 yılında ortaya atılan ancak henüz kanıtlanamayan bir varsayım ele alındı. Yapay zeka ile gerçekleştirilen yedi ayrı sohbet ve dört farklı çözüm denemesi sonucunda, model yeni bir matematiksel ispatın temel yapısını oluşturmayı başardı. Araştırmacılar, yapay zekanın farklı çözüm yollarını keşfetmede önemli katkı sağladığını, son doğrulama ve mantıksal kontrolün ise insan matematikçiler tarafından yapıldığını belirtti.

Araştırma ekibi bu yaklaşımı "vibe-proving" olarak adlandırıyor. Bu yöntem, yapay zekanın karmaşık teorik fikirleri organize ederek yeni matematiksel keşiflere yardımcı olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu gelişmenin yapay zekanın yalnızca metin yazma ve kod üretme değil, aynı zamanda özgün bilimsel keşiflerde de rol alabileceğinin işareti olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, yapay zekanın ürettiği sonuçların mutlaka insanlar tarafından doğrulanması gerektiğini belirtiyor. Yine de bu gelişme, yapay zekanın teorik bilimlerdeki rolünün hızla büyüyebileceğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.