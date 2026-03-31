Yaprakların arasında buldu! Saatler sonra doğanın mucizesine tanık oldu

Bahçesinde fark ettiği küçük yeşil bir nesne, bir kadının doğayla unutulmaz bir ana tanıklık etmesine neden oldu. Pam Lê Steele adlı kadın, yaprakların arasında gördüğü yeşil cismin aslında bir kelebek kozası olduğunu fark etti. Hassas yapısı nedeniyle zarar görmemesi için kozayı güvenli bir yere alan Steele, saatler boyunca dönüşüm sürecini izledi.

Bir süre sonra koza açıldı ve içinden çıkan kelebek kanatlarını güçlendirdikten sonra Steele'in parmağına konarak uçup gitti. Uzmanlar, kelebekler gibi tozlayıcı canlıların doğa için büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, bu tür küçük müdahalelerin bile ekosistem açısından anlamlı olabileceğini vurguluyor.