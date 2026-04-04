Ahtapotların görünmez aşkı: Dokunarak ve tadarak eş buluyorlar

Araştırmanın odağında, erkek ahtapotların üreme için kullandığı özel bir organ olan "hektokotilus" kolu yer alıyor. Bilim insanları, bu kolun sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda son derece hassas bir duyu organı olduğunu keşfetti. Vantuzlardaki binlerce duyusal hücre, dişi ahtapotların salgıladığı progesteron hormonunu tespit ederek adeta bir navigasyon görevi görüyor.

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, erkek ahtapotların aradaki engellere ve karanlığa rağmen sadece kollarını uzatarak dişileri bulabildiği ve çiftleşme sürecini başlattığı gözlemlendi. Bu süreçte ahtapot kollarının her biri, merkezi beyinden neredeyse bağımsız birer zihin gibi hareket ediyor. Araştırmacı Pablo Villar, bu kolları "çevreyi tadan kaslı diller" olarak tanımlıyor.

Science dergisinde yayımlanan bu çalışma, sadece ahtapotların aşk hayatını değil, türlerin evrimi ve doğanın hayatta kalma stratejilerini de aydınlatıyor. Bu keşif, okyanusun karanlık derinliklerinde bile bağlantı kurmanın her zaman yaratıcı bir yolu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.