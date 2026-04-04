Avrupa’nın piramitlerden eski dev yapıları: Bougon Tümülüsleri

MÖ 4800 ile 3500 yılları arasına tarihlenen bu kompleks, Neolitik Çağ'ın organize inşa yeteneklerini gözler önüne seriyor. Altı ana höyükten (A'dan F'ye) oluşan yapılar topluluğu, devasa kireçtaşı levhalarla inşa edilmiş mezar odalarını barındırıyor. Arkeolojik veriler, bu alanın nesiller boyu kullanıldığını, yapıların zaman içinde genişletilerek modifiye edildiğini gösteriyor.

Toplu Mezarlar ve Kadim Eserler

Kazılarda ortaya çıkarılan insan iskeletleri, bu odaların toplu mezar olarak kullanıldığını kanıtlıyor. Mezar odalarında bulunan seramikler, aletler ve süs eşyaları; Neolitik toplumun üretim teknikleri, sosyal organizasyonu ve sembolik dünyası hakkında paha biçilemez bilgiler sunuyor.

Günümüzde Bougon Tümülüs Müzesi tarafından korunan site, ziyaretçilere hem bu antik yapıları görme hem de kazılarda bulunan eserleri inceleme fırsatı sunuyor. Müze bünyesindeki rekonstrüksiyonlar, bu devasa mezarların iç düzenini anlamayı kolaylaştırırken, bölge koruma altında tutulmaya devam ediyor.