Ekrana veda, kağıda dönüş: Kağıttan okumak anlamayı 8 kat artırıyor!

Uzmanlar, kağıt materyallerin çaba sarf etmeye teşvik eden okuma ortamı sunduğuna işaret ederek, bilgiyi uzun vadede anımsayabilen ve daha geniş anlamlar çıkarabilen bir zihin için ekran yerine kağıttan okumanın gerekliliğine vurgu yapıyor.

Valencia Üniversitesinden araştırmacılar, basılı materyallerden okumanın dijital formatta okumaya kıyasla anlama ve kavrama becerilerini ciddi oranda geliştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, buna örnek olarak 10 saat boyunca basılı kitap okuyan bir öğrencinin metni anlama düzeyinin, aynı süreyi dijital cihazlarda okuyarak geçiren bir öğrenciye kıyasla 6 ila 8 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Dijital metinlerde "tarayarak" okumanın daha yaygın olduğunu kaydeden araştırmacılar, dolayısıyla bu durumun okuyucunun anlatının içine tam olarak dalamamasına ya da bilgilendirici bir metindeki karmaşık ilişkileri tam olarak kavrayamamasına yol açabileceğine işaret etti.