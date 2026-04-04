Işıkla "şekil değiştiren" yeni nesil yarı iletkenler keşfedildi

Profesör Marina Leite liderliğindeki ekip, perovskitlerin "fotostriksiyon" adı verilen benzersiz bir özellik sergilediğini saptadı. ABX3 kristal yapısına sahip bu "akıllı malzemeler", ışığın yoğunluğu ve frekansına bağlı olarak atomik dizilimlerini değiştiriyor. Profesör Leite, bu süreci basit bir "aç-kapa" mekanizmasından ziyade, ışığın şiddetine göre ayarlanabilen bir dimmer (ayarlı anahtar) sistemine benzetiyor. Üstelik bu yapısal değişim, malzemenin kalitesini bozmadan defalarca tekrarlanabiliyor.

ETH Zürich'ten bilim insanlarıyla ortaklaşa yürütülen deneylerde, lazer ışığı altındaki kristal kafes değişimleri X-ışını problarıyla anlık olarak izlendi. Araştırma, malzemenin kimyasal bileşimi değiştirilerek ışığa verilen tepkinin hassas bir şekilde kontrol edilebileceğini kanıtladı.

DARPA ve Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından desteklenen bu keşif; ışıkla yönlendirilen gelişmiş sensörler, optoelektronik sistemler ve yeni nesil aktüatörlerin geliştirilmesinde devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Geleceğin yarı iletkenleri, artık sadece elektriği iletmekle kalmayıp ışığın etkisiyle kendi formlarını da yönetebilecek.