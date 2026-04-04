NASA paylaştı: Ay yolundaki mürettebattan Dünya'nın nefes kesen görüntüleri

NASA paylaştı: Ay yolundaki mürettebattan Dünya'nın nefes kesen görüntüleri NASA'nın 50 yılı aşkın bir aradan sonra gerçekleştirdiği tarihi Artemis II görevi, tüm dünyanın gözlerini yeniden derin uzaya çevirdi. 1 Nisan'da fırlatılan ve 4 kişilik mürettebatıyla Ay'a doğru süzülen uzay aracından, Dünya'nın büyüleyici ve yeni görüntüleri ulaştı. Komutan Reid Wiseman tarafından kapsülün pencerelerinden yakalanan bu kareler, insanlığın "Mavi Bilye"ye olan bakış açısını bir kez daha tazeledi.

4 Nisan 2026, Cumartesi Güncelleme : 12:37:58 AA