TÜBİTAK'ta bölge birinciliği: "Bir Varmış Bir Yokmuş" projesi Türkiye final yolunda

Saha çalışmalarında akranlarının "Keloğlan", "Nasreddin Hoca", "Dede Korkut" ve "Altın Saçlı Kız" gibi Türk masal kahramanları hakkındaki bilgi düzeyini araştıran öğrenciler, ön görüşmelerde bu karakterlerin büyük oranda tanınmadığını tespit etti.

"MASAL KAHRAMANLARIMIZLA İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR"

Proje koordinatörü ve danışman öğretmen Mahmut Ercil, AA muhabirine, toplumda davranış modellerini tanımlanırken yerli figürlerin giderek unutulduğunu gördüklerini söyledi.

Bu kültürel mirasa yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Ercil, şöyle konuştu:

"Toplum olarak artık bir şeyleri isimlendirirken kendi kültür dünyamızdan ya da kendi değerlerimizden yola çıkarak isimlendirmeler yapmıyoruz. İşte bir hayırseverden bahsettiğimizde artık 'Robin Hood' diyebiliyoruz ya da bir doğa insanından bahsettiğimizde 'Rizeli Heidi' diyebiliyoruz. Gençler bu soruna parmak basmak istediler ve bunun için de masallardan yola çıktılar. Türk masallarından hareketle gençler de kendi masal kahramanlarımızla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar."

Ercil, durumu ölçmek için farklı öğrencilerle bir ön görüşme gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Ön görüşme sonucu tahmin ettikleri durumun doğru olduğunu gördüler. Yani gençler kendi masallarımızdan habersizdi. Daha sonra okullarda bazı etkinlikler düzenlendi, radyo programları yapıldı, resim etkinlikleri gerçekleştirildi, masal anlatıcıları öğrencilere masallar anlattı, üniversite hocaları seminerler verdi. Bu etkinlikler sonucunda okulda masallarla ilgili büyük bir farkındalık oluştu ve gençler kendi masal karakterlerimizi daha iyi tanımaya başladı." dedi.

Projenin üç farklı okulun işbirliğiyle yürütülmesinin önemine değinen Ercil, bunun Malatya'daki bölge finaline kalan 8 projeden biri olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya Bölge Finali'nde projenin jüri tarafından beğenildiğini, katılımcılardan da olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Ercil, projenin Türkiye finaline gitmeye hak kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.