Bilim insanlarından endişelendiren açıklama: Dünya’nın enerji dengesi hızla bozuluyor

Bilim insanları, Dünya'nın enerji dengesinin iklim modellerinin öngördüğünden çok daha hızlı bozulduğunu ortaya koydu. Uydu verilerine göre gezegenin Güneş'ten aldığı enerji ile uzaya geri yaydığı enerji arasındaki fark son 20 yılda iki katından fazla arttı.

Araştırmacılar, bu durumun küresel ısınmayı hızlandırabileceğini belirtirken, mevcut iklim modellerinin bu artışı tam olarak açıklayamadığını ifade etti. Uzmanlara göre bulutlar ve atmosferdeki aerosoller gibi faktörlerin, enerji dengesindeki değişimde önemli rol oynayabileceği düşünülüyor.