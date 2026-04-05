Doğada inanılmaz görüntü: Küçücük balıklar şelaleye karşı tırmandı

Kongo'da yaşayan minik bir balık türünün 15 metreyi bulan şelalelere tırmanabildiği bilimsel olarak doğrulandı. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre yalnızca 3-5 santimetre uzunluğundaki Parakneria thysi türü balıklar, yüzgeçlerindeki kanca benzeri yapılar sayesinde kayalara tutunarak yukarı doğru ilerliyor.

Araştırmacılar, balıkların bu zorlu yolculuğu göç etmek, daha güvenli alanlara ulaşmak ve yiyecek bulmak için yaptığını düşünüyor. Tırmanış süreci oldukça yavaş ilerliyor ve balıklar sık sık dinlenmek zorunda kalıyor.