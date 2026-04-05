Şimdiye kadar mümkün olmadı: Venüs’te aylarca kalacak görev tasarlandı
Bilim insanları, Venüs’ün zorlu koşullarında uzun süre çalışabilecek yeni bir uzay aracı tasarımı geliştirdi. Şimdiye kadar Venüs yüzeyine inen hiçbir uzay aracı iki saatten fazla dayanamazken, yeni “KYTHERA” görevinin 200 güne kadar çalışması hedefleniyor.
Venüs'te sıcaklıkların yaklaşık 460 dereceye ulaşması ve basıncın Dünya'nın 90 katından fazla olması, bugüne kadar tüm görevlerin kısa sürede sona ermesine neden oldu. Yeni tasarımda ise özel soğutma sistemi, radyoizotop güç kaynağı ve dayanıklı yapı kullanılarak bu zorlu koşullara karşı çözüm geliştirilmesi planlanıyor.
Araştırmacılar, görev gerçekleşirse Venüs'te sismik hareketlerin, atmosferin ve yüzey yapısının uzun süreli olarak incelenebileceğini belirtiyor. Görevin 2035–2037 yılları arasında fırlatılması hedefleniyor.