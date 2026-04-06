Antarktika’da buzlar eriyor: Altın ve gümüş ortaya çıkabilir

Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği nedeniyle 2300 yılına kadar yaklaşık 120 bin kilometrekarelik yeni buzsuz alanın ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

Bilim insanları, buzların geri çekilmesiyle birlikte mineral kaynaklarına erişimin kolaylaşabileceğini ve bunun ülkeler arasında rekabeti artırabileceğini ifade ediyor. Ancak mevcut Antarktika Anlaşması kapsamında ticari madencilik faaliyetlerine izin verilmiyor.

Uzmanlara göre buzların erimesi, yalnızca coğrafi değişimlere değil, aynı zamanda gelecekte yeni siyasi ve ekonomik tartışmalara da yol açabilir.