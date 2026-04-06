Antik insanların izleri ortaya çıktı! Küçük ada, yüzyılların atıklarıyla oluşmuş

Fiji'nin kuzeyindeki Vanua Levu Adası yakınlarında keşfedilen yaklaşık 3 bin metrekarelik küçük bir kara parçası, bilim insanlarını şaşırttı. İlk bakışta sıradan bir ada gibi görünen oluşumun, aslında yaklaşık 1200 yıl önce yaşamış insanlar tarafından dolaylı olarak oluşturulduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, mangrovlarla çevrili bu alanın milyonlarca deniz kabuğundan oluştuğunu belirledi. Yapılan incelemeler, kabukların büyük bölümünün yenilebilir deniz canlılarına ait olduğunu gösterdi. Bu da bölgenin doğal bir oluşumdan çok, yüzyıllar boyunca aynı noktaya bırakılan mutfak atıklarıyla oluşmuş dev bir "midden", yani çöplük tepeciği olabileceğini ortaya koydu.

Adada bulunan çömlek parçaları da insan etkisini desteklerken, keşif antik toplulukların çevrelerini düşündüğümüzden çok daha fazla şekillendirmiş olabileceğini gösterdi.