Bilim dünyasını şaşırtan deney: Yılan ısırıkları panzehir olabilir

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 80 bin ila 100 bin kişi yılan ısırıkları nedeniyle hayatını kaybediyor, yaklaşık 300 bin kişi ise kalıcı sakatlık yaşıyor. Bu soruna çözüm arayan bilim insanları, Tim Friede'nin sıra dışı bağışıklık geçmişini incelemeye aldı.

Araştırmacılar, Friede'nin kanından elde edilen iki antikorun, zehir engelleyici bir ilaçla birleştirilmesiyle geliştirilen panzehirin fareler üzerinde 13 farklı yılan türüne karşı tam koruma sağladığını açıkladı. Çalışmanın bir sonraki aşamasında klinik denemelerin başlatılması planlanıyor.

Bilim insanları, evrensel panzehirin geliştirilmesi halinde her yıl on binlerce insanın hayatının kurtarılabileceğini belirtiyor.