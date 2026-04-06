Dünya'nın 2.900 kilometre altında gizemli hareketler tespit edildi

Bilim insanları, Dünya’nın yaklaşık 2.900 kilometre derinliğinde, çekirdeğe yakın bölgede gizemli hareketler tespit etti. Deprem dalgalarının analiz edilmesiyle elde edilen veriler, gezegenin en alt manto tabakasında yaygın deformasyonlar olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 14:13 Güncelleme: 06.04.2026 14:14

Araştırmacılar, bu hareketlerin yüzeyden binlerce kilometre aşağıya inen eski tektonik levhaların birikmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. 16 milyondan fazla sismik veri kullanılarak hazırlanan çalışma, Dünya'nın iç yapısındaki madde akışının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre bu keşif, Dünya'nın iç dinamikleri ve levha hareketlerinin uzun vadeli etkileri hakkında önemli ipuçları sunuyor.