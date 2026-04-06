Dünya'nın 700 kilometre altında dev su rezervi keşfedildi
Bilim insanları, Dünya yüzeyinin yaklaşık 700 kilometre altında dev bir su rezervi keşfetti. Ringwoodit adı verilen mavi bir mineralin içinde hapsolduğu belirlenen su miktarının, yeryüzündeki tüm okyanusların toplamından yaklaşık üç kat fazla olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar, 2 binden fazla sismometre ve yüzlerce deprem verisini analiz ederek suyun bulunduğu bölgeyi tespit etti. Ayrıca derinlikten gelen bir elmasın içinde bulunan ringwoodit örneği de keşfi doğruladı.
Uzmanlara göre bu gizli su rezervi, okyanus seviyelerinin milyonlarca yıl boyunca dengede kalmasına yardımcı olabilir ve Dünya'daki suyun kökenine dair yeni bir açıklama sunabilir.